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Пандемия COVID-19

Число лечащихся в больницах Югры от коронавируса снизилось в 1,5 раза с конца декабря

На лечении в госпиталях региона находятся 649 тяжелых и среднетяжелых пациентов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Почти 650 человек находятся в больницах Югры на лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время регионального оперативного штаба.

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По данным властей Югры, на 21 декабря 2021 года в регионе развернули 1 424 койки для больных с коронавирусной инфекцией в 14 госпиталях, из которых было занято 986, свободны и готовы к приему пациентов 438 коек.

"Число пациентов среднетяжелых, тяжелых, тех, кто находится на стационарном лечении - на сегодня их 649. Коечный фонд достаточный", - сказал Добровольский.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба отметила, что в регионе свободный коечный фонд с учетом запланированного к развертыванию составляет 555 штук. Она отметила, что по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 11 января 2022 года привиты первым компонентом 844 тыс. - 83,8% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 804,1 тыс. человек - 79,8% от названного выше числа граждан. Подлежат ревакцинации - 294,7 тыс. человек, из них ревакцинировано - 41,2%", - сказала она.

Также она сообщила, что число жителей, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме снижается, что свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер и осознанности соблюдения их жителями, желания пройти вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, Комарова поручила главам Нефтеюганского района, Нефтеюганска, Покачей, Радужного обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации от коронавируса. По ее словам, данные муниципалитеты внесли наименьший вклад в формирование коллективного иммунитета в регионе.

О ситуации в Югре

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 11 января, 97,2 тыс. человек заболели коронавирусом, 91,8 тыс. пациентов выздоровели, 2 063 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников определенных сфер.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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