Число лечащихся в больницах Югры от коронавируса снизилось в 1,5 раза с конца декабря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Почти 650 человек находятся в больницах Югры на лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время регионального оперативного штаба.

По данным властей Югры, на 21 декабря 2021 года в регионе развернули 1 424 койки для больных с коронавирусной инфекцией в 14 госпиталях, из которых было занято 986, свободны и готовы к приему пациентов 438 коек.

"Число пациентов среднетяжелых, тяжелых, тех, кто находится на стационарном лечении - на сегодня их 649. Коечный фонд достаточный", - сказал Добровольский.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба отметила, что в регионе свободный коечный фонд с учетом запланированного к развертыванию составляет 555 штук. Она отметила, что по оперативным данным департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 11 января 2022 года привиты первым компонентом 844 тыс. - 83,8% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 804,1 тыс. человек - 79,8% от названного выше числа граждан. Подлежат ревакцинации - 294,7 тыс. человек, из них ревакцинировано - 41,2%", - сказала она.

Также она сообщила, что число жителей, болеющих коронавирусной инфекцией в тяжелой форме снижается, что свидетельствует об эффективности принимаемых противоэпидемических мер и осознанности соблюдения их жителями, желания пройти вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, Комарова поручила главам Нефтеюганского района, Нефтеюганска, Покачей, Радужного обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации от коронавируса. По ее словам, данные муниципалитеты внесли наименьший вклад в формирование коллективного иммунитета в регионе.

О ситуации в Югре

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 11 января, 97,2 тыс. человек заболели коронавирусом, 91,8 тыс. пациентов выздоровели, 2 063 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей, запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников определенных сфер.