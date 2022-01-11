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Посадка на эвакуационные рейсы из Алма-Аты продлится 11 января до 16:00 мск

В генконсульстве России в Алма-Ате сообщили, что 12 января посадка начнется с 06:00 мск

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Посадка на рейсы из Алма-Аты в РФ продлится во вторник до 19:00 по местному времени (16:00 мск). Об этом сообщила пресс-служба генерального консульства России в Алма-Ате.

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"Посадка на эвакуационные рейсы будет проходить сегодня для прибывших до 19:00. А также завтра с 09:00 местного времени (06:00 мск)", - говорится в сообщении.

В генконсульстве ранее сообщали, что вывоз российских граждан из Казахстана во вторник возобновляется в связи с прибытием дополнительных военно-транспортных самолетов Минобороны РФ, регистрация на рейсы в аэропорту Алма-Аты продолжается.

Ранее в генконсульстве заявляли, что регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Россию на ближайшее время прекращается из-за загруженности. При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что вывоз российских граждан самолетами оборонного ведомства "будет продолжаться до полного выполнения задачи". В настоящий момент в Москву вылетел борт Минобороны с 145 российскими гражданами на борту.

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