В школах района Коми отменили занятия из-за аварийного отключения электроснабжения

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Занятия в школах нескольких поселков Троицко-Печорского района Республики Коми отменили во вторник из-за аварийного отключения электроснабжения, сообщила администрация муниципалитета. На территории района установились 20-градусные морозы.

"В 05:30 мск 11 января в результате аварии на линиях энергосетей района Троицко-Печорский РЭС произвело отключение электроэнергии на линии 35 кВт, подстанции "Белый Бор", "Мылва", "Усть-Илыч", "Комсомольск", "Мамыль" для выяснения причин неисправностей <…>. По решению управления образования Троицко-Печорского района занятия в школах поселков Якша, Мылва, Белый-Бор, Усть-Илыч ввиду отсутствия электроэнергии отменены, Приуральский работает в штатном режиме, запущен дизель-генератор. В Комсомольске-на-Печоре школа работает в сокращенном режиме", - говорится в сообщении.

По данным администрации района, без электричества остались населенные пункты Мылва, Белый Бор, Знаменка, Мамыль, Комсомольск-на-Печоре, Якша, Усть-Илыч, Палью, Еремеево. Все пять котельных в отключенных населенных пунктах перешли на автономный режим работы, запустили резервные источники энергоснабжения и создали запас топлива.

Место повреждения линий установлено, аварийно-восстановительные бригады выдвинулись на место аварии и ведут работы по восстановлению электроснабжения. В ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена, добавили в администрации.

Как сообщило ранее во вторник главное управление МЧС России по Коми, под аварийное отключение электроэнергии попало 12 населенных пунктов, в которых проживает 4 281 человек, а также девять социально-значимых объектов, семь котельных и около 3 тыс. жилых домов.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона, в ночь на 12 января в Троицко-Печорском районе ожидаются морозы до минус 20-22 градусов, днем - 12-14 градусов ниже нуля.