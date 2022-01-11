В Московскую усадьбу Деда Мороза поступило более 35 тыс. бумажных писем

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Письма со всех регионов России, а также из-за рубежа приходят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Всего за время акции "Почта Деда Мороза", которая началась 18 ноября, волшебник получил более 35 тыс. бумажных посланий, сообщили ТАСС в пресс-службе усадьбы.

"Более 35 тыс. бумажных писем и 8 тыс. электронных уже получил Московский Дедушка Мороз. Весточки в этом году приходят из Таиланда, Латвии, Германии, Китая, США, Греции, Польши, Малайзии, Канады, Франции и Кипра, а также со всех уголков нашей большой страны", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году дети чаще всего просят у Деда Мороза игрушки, гаджеты, домашних животных.

"В свою очередь взрослые чаще всего просят у волшебника квартиры, машины и просто здоровья близким", - уточнил собеседник агентства.

Отправить послание Деду Морозу можно традиционным способом - по обычной почте. Для этого нужно написать на бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168Д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом. Все бумажные письма можно будет отправить до 21 января. Ответы на них придут в течение зимы

Об акции

"Почта Деда Мороза" работает в 39 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Всего в 2021 году специалисты установили 110 ящиков для писем в разных локациях города. В частности, почтовые ящики можно найти в следующих местах: в Центральном детском магазине на Лубянке, на смотровой площадке Panorama 360 в "Москва-Сити", на верхней станции "Воробьевы горы" Московской канатной дороги и других местах.

В 2020 году почтовые ящики работали на территории 31 зоны отдыха с 18 ноября по 15 января. Письма также принимали на сайте усадьбы и по обычной почте. Всего было получено 45 тыс. писем.