В Европейском регионе ВОЗ в первую неделю года зарегистрировали 7 млн случаев COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе, заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"В первую неделю 2022 года в регионе было зарегистрировано более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19, рост в два раза за две недели. По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю. Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией", - отметил он.

50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма, продолжил Клюге. "Он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", - пояснил он.

При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы "омикроном" в ближайшие 6-8 недель. "Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что "омикрон" обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован", - продолжил Клюге.

Из-за огромных масштабов передачи вируса сейчас наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Это бросает вызов системам здравоохранения и предоставлению услуг во многих странах, где штамм быстро распространился.

Клюге глубоко обеспокоен тем, что по мере продвижения этого варианта на восток еще предстоит увидеть его воздействие в странах, где уровни охвата вакцинацией ниже и где могут быть более тяжелые последствия заражения среди непривитых. "Возьмем пример Дании, где за последние недели произошел всплеск случаев заражения "омикроном": здесь уровень госпитализации от COVID-19 для непривитых пациентов был в шесть раз выше, чем для тех, кто был полностью вакцинирован за неделю до Рождества. Данные Системы акушерского надзора Великобритании показывают, что 96% беременных женщин, поступивших в больницу с симптомами COVID-19 в период с мая по октябрь 2021 года, не были вакцинированы, треть из них нуждалась в респираторной поддержке", - прокомментировал он.