Власти Пекина ввели запрет на малые летательные аппараты в связи с Олимпиадой

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Власти Пекина ввели временный запрет на использование малых летательных аппаратов на всей территории города и административно подчиняющихся ему прилегающих районов в связи с предстоящим проведением зимней Олимпиады. Об этом сообщила во вторник пекинская газета "Бэйцзин цинняньбао".

По сведениям издания, эта мера будет действовать с 28 января по 13 марта. Под малыми аппаратами подразумеваются "все небольшие летающие устройства, движущиеся на низкой скорости" и используемые в спортивных, рекламных целях, а также для развлечения.

Таким образом, жители и гости Пекина в течение полутора месяцев не смогут использовать беспилотники, запускать воздушные шары, летать на дельтапланах и прочих приспособлениях. В случае несоблюдения установленных правил к нарушителям, как отмечается, будут применены штрафы и другие административные меры.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.