WWF вручит премии до 500 тыс. рублей молодым специалистам по охране дикой природы России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России открыл прием заявок на соискание премии имени Лоры Уильямс за достижения в деле охраны дикой природы России. Молодые специалисты получат весной до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба фонда во вторник, в День заповедников и национальных парков.

"Премия, учрежденная в 2019 году в память об основательнице российской программы WWF Лоре Уильямс, призвана поощрить молодых специалистов, добившихся значительных результатов в сохранении видового разнообразия и природных ресурсов страны. Возраст соискателей не должен превышать 35 лет. Конкурс на соискание премии проводится раз в два года. Размер денежного приза за первое место - 500 тыс. рублей. Прием заявок завершается 11 апреля 2022 года, победителей объявят весной", - говорится в сообщении.

Как уточнили в WWF, самовыдвижение на премию невозможно. Кандидаты могут быть выдвинуты особо охраняемыми природными территориями, некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на сохранение дикой природы России, общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, научными учреждениями, членами совета WWF России, а также сотрудниками фонда, представителями местных органов власти, высшими учебными заведениями.

Лора Уильямс родилась в 1969 году в США. С 1993 года проживала в России, работала в московском офисе WWF, в заповеднике "Брянский лес", руководила офисом WWF на Камчатке, который был открыт в городе Елизово. В 1994 году при ее активном участии открылось российское представительство фонда. С 2004 года WWF России стал российской национальной организацией. Ее супруг - Игорь Шпиленок - фотограф-натуралист, первый директор заповедника "Брянский лес". После окончания работы в фонде Лора Уильямс продолжала заниматься охраной природы. Ее последний проект был посвящен реабилитации больных детей посредством общения с лошадьми. В 2018 году она погибла.