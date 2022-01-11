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Utair запустила первые прямые рейсы из Нягани в Тюмень

Перевозчик будет выполнять полеты два раза в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 11 января 2022 года начала выполнять прямые рейсы из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) в Тюмень. Об этом в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава Нягани Иван Ямашев.

По данным на сайте аэропорта Нягань, рейсы Utair в Тюмень - единственные в расписании.

"Новый 2022 год для Аэропорта Нягани начался с положительных изменений - пополнилось расписание полетов. С 11 января возобновляется прямой рейс на Тюмень", - написал Ямашев.

По его словам, авиакомпания Utair будет выполнять полеты два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Стоимость билетов составит около 3,7 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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