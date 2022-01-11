На блогершу Моругину могут возбудить дело за фото в обнаженном виде на фоне храма в Москве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих могут возбудить в отношении блогера Полины Моругиной, которая разместила в "Instagram" свою фотографию в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"), в отношении блогера и модели Полины Моругиной, которая разместила на странице в "Instargam" свою фотографию в голом виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы", - сказал собеседник агентства. Санкция данной статьи предусматривает, в том числе, штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до одного года.

Источник уточнил, что фотография была сделана 28 августа прошлого года, а затем почти сразу размещена в сети. Проводится проверка, материал которой будет направлен в ГСУ СК по Москве для принятия решения.

После попадания в поле зрения правоохранителей девушка удалила и фото, и аккаунты в соцсетях. Сейчас отношении нее составлен протокол по ч. 2. ст. 5.26 КоАП ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение"), которая влечет административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов. Пока протокол вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении. Вероятно, после того, как нарушения устранят, протокол снова вернут в суд для рассмотрения.