Турпоток на Шантарские острова вырос в 1,5 раза в 2021 году

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших Шантарские острова в Хабаровском крае, увеличилось более чем в полтора раза за последний год. Об этом сообщил журналистам руководитель дирекции заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

"Туристический поток на Шантарские острова по итогам года составил порядка 500 человек", - сказал Андронов. Увеличение числа желающих посетить острова в дирекции связали с возрастающим интересом к этой территории, а также с пандемией - в условиях ограниченных возможностей выезда за рубеж местные достопримечательности постепенно становятся все более популярными. До этого Шантары посещало порядка 300 человек в год.

Шантарские острова - архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района. Семнадцать островов Шантарского архипелага и прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка.

Шантарские острова славятся своей уникальной природой: это скалистые, с многочисленными водопадами острова, на которых можно наблюдать выходы цветных поделочных камней, к островам приплывают гренландские и японские киты, а также косатки - их можно видеть вблизи. Шантарские острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы. Туристов возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта.