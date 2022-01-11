В ВОЗ призвали не затронутые "омикроном" страны принять меры против распространения штамма

СТОКГОЛЬМ, 11 января. /ТАСС/. Страны, где распространение омикрон-штамма еще не столь активно, как в других, должны принять меры по планированию на случай непредвиденных обстоятельств. К этому во вторник на брифинге призвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"У стран, еще не затронутых вспышкой омикрон-варианта, есть закрывающееся окно возможностей действовать сейчас и планировать на случай непредвиденных обстоятельств. "Омикрон" движется быстрее и шире, чем любой вариант SARS-CoV-2, который мы видели ранее", - сказал он.

Клюге призвал эти страны ввести обязательное использование качественных масок в закрытых помещениях и обеспечить ими все группы риска, а также создать все необходимые условия для скорейшей вакцинации всех граждан, как базовыми дозами, так и бустерными. Глава европейского отделения ВОЗ подчеркнул важность информирования общественности о необходимости - при обнаружении симптомов заболевания - немедленного ухода на изоляцию.

В качестве первоочередных Клюге назвал профилактические меры в отношении наиболее уязвимых групп населения и минимизацию вероятности сбоев в работе системы здравоохранения и ее основных служб. В частности, он указал на приоритетность вакцинации групп риска основными и бустерными дозами, разъяснения им необходимости избегать людных мест, пока всплеск инфекции не пойдет на спад, а также обеспечения возможности работы в удаленном доступе.

Поскольку школы - в силу их важности для ментального, социального и образовательного благополучия детей и подростков - должны быть последними общественными учреждениями, подлежащими закрытию, необходимо - с учетом высокой контагиозности "омикрона" - обеспечить в них качественные вентиляцию, гигиену рук и наличие защитных масок, а также включить учителей и остальной школьный персонал в приоритетную группу для вакцинации, сказал представитель ВОЗ.