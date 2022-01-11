В Татарстане снизился турпоток на новогодних праздниках по сравнению с прошлым годом

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Порядка на 12 тыс. туристов меньше прибыло в Татарстан на новогодних каникулах 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего во время праздников Татарстан посетили 140 тыс. туристов, сообщила на брифинге в кабмине Татарстана вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

"В период праздников объем туристического потока вырос - более 140 тыс. человек посетили Республику Татарстан. Конечно, самыми яркими впечатлениями туристы делятся от посещений Казанского кремля, острова-града Свияжска, Елабуги, Великого Болгара и Чистополя", - рассказала Фазлеева.

Ранее председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов отметил, что в прошлом году в период новогодних праздников Татарстан посетили 152 тыс. туристов. В 2020 году за аналогичный период турпоток составил 170 тыс. человек.

Как объяснила заместитель председателя Госкомитета региона по туризму Айгуль Балахонцева, снижение турпотока связано с тем, что в прошлом году Казань была практически единственной точкой, где можно было отмечать Новый год до трех утра, в этом году обстановка в стране была более благоприятной и россияне путешествовали по всей стране.

Для приема гостей в праздничные дни в республике работали 308 классифицированных гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха. По данным Ассоциации отелей Казани и Республики Татарстан, с 31 декабря по 2 января загрузка отелей составила 79%, со 2 января по 9 января - 90%.