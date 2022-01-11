Число желающих вакцинироваться в Екатеринбурге снизилось после отмены ковид-сертификатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга зафиксировали снижение количества желающих вакцинироваться после временной отмены в Свердловской области предъявления ковид-сертификатов в общественных местах на период новогодних праздников. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Денис Демидов.

"К сожалению, мы видим небольшое снижение после отмены ограничительных мероприятий, связанных с проверкой QR-кода. В новогодние праздники мы также не видели большого количества [людей]", - сказал Демидов, отвечая на вопрос о ходе вакцинации от ковида в Екатеринбурге.

Ранее в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области сообщили ТАСС, что за новогодние праздники в регионе вакцинировались 19 тыс. человек.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе действуют послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления - более 176 тыс. человек.