Первый в Карелии центр онкореабилитации займется пациентами со стомами и после рака груди

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 января. /ТАСС/. Первый в Карелии центр онкореабилитации, который откроется в 2022 году в Сортавале, будет заниматься восстановлением пациентов после операций на молочной железе, а также на желудочно-кишечном тракте. Об этом ТАСС сообщил главный онколог республики Ерванд Хидишян.

"Мы проанализировали ситуацию по республике, по пациентам, которые нуждаются в реабилитации: это не только лечебная физкультура, физиопроцедуры и так далее. Есть методы, которые необходимы при определенных послеоперационных периодах, например, при [операции на] молочной железе. <…> Это одна группа пациентов. Вторая группа пациентов - это те, кто нуждаются [в реабилитации] после операции на желудочно-кишечном тракте, у которых выводится трубочка, чтобы облегчить период восстановления системы пищеварения. Это так называемые стомы, которые выводятся на брюшную стенку", - сказал собеседник агентства.

Специалисты реабилитационного центра будут работать с женщинами, страдающими лимфостазом - отеками - после удаления молочной железы вместе с лимфоузлом. Пациенток планируется обучать методикам, которые они затем смогут применять самостоятельно дома, а через полгода их снова пригласят в центр для контроля за ситуацией.

По словам Хидишяна, многие женщины, которые перенесли операцию на молочной железе недавно, сейчас не испытывают проблем с отеками, так как сегодня в регионе применяют щадящие методы лечения. Они позволяют во многих случаях сохранить орган, в том числе лимфатический узел. "Но есть много женщин, которые оперировались в предыдущие десятилетия. Они живут, у них нет прогрессирования [заболевания], но мучает лимфостаз", - добавил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Карелии.

Второе направление - работа с пациентами, которые перенесли операцию на желудочно-кишечном тракте. В будущем развивать это направление планируется на базе нового онкологического центра, который должен появиться в Петрозаводске. Пока же жители столицы Карелии смогут проходить восстановительные процедуры в Сортавале, где есть возможность для реабилитационной работы на базе межрайонной больницы, обслуживающей жителей почти всей карельской части Приладожья. Вопрос о создании второго центра онкореабилитации для петрозаводчан и жителей соседних районов тоже находится в обсуждении.

"Это не так просто, потому что тут будет большее количество пациентов, чем в Приладожье - почти половина населения Карелии живет в Петрозаводске, вокруг него живет более 100 тыс. человек. Естественно, по доступности им было бы удобнее ездить в Петрозаводск. Мы хотим создать амбулаторное звено, которое будет заниматься пациентами из этих районов. Это тоже в планах есть. <...> Думаю, что в этом году мы займемся более конкретно этим вопросом для населения Петрозаводска и близлежащих районов", - сказал Хидишян.