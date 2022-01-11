Объем отходов в новогодние каникулы в Московском регионе вырос на 40%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В новогодние каникулы жители Москвы и Подмосковья выбросили на 40% больше бытовых отходов, при этом рост стеклотары составил 45-50%. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "Эколайн".

"В новогодние каникулы жители Москвы и Московской области увеличили объем потребления продукции в стеклянной таре на 45-50%. Самый большой рост стеклянной тары фиксировался 2, 3 и 4 января. В целом же объем отходов в новогодние каникулы вырос на 40%", - говорится в сообщении.

Как подсчитали в компании, соотношение вторсырья в первые десять дней января наступившего года выглядело так: стекло - 55%, пластик - около 25%, бумага - 9%, металл - 6%, тетрапак - 4%, утилизированные шины - 1%. В то же в время в 2021 году стекло составляло - 44%, пластик - около 24%, бумага - 20%, металл - 6%, тетрапак - 4%, утилизированные шины - 2%. Данные собраны со всех сортировочных мощностей группы "Эколайн", где все собранные отходы проходят сортировку.

Группа "Эколайн" - ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе. В составе - два городских оператора - "Эколайн" (САО и ЦАО), "МКМ-Логистика" (ЗАО и ЮЗАО), два подмосковных регоператора - "ЭкоЛайн-Воскресенск" и "ЭкоПромСервис" (городские округа Клин и Солнечногорск). Компания обслуживает более 5,5 млн жителей и 20 тысяч предприятий, ежегодно обрабатывая более 4 млн тонн отходов. На сортировке отбирают до 37 компонентов вторсырья, на переработку отправляют до 75% потока отходов.