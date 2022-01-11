Украина планирует в апреле начать вакцинацию детей с пяти лет

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Украина проводит вакцинацию подростков с 12 лет от коронавируса, а прививать граждан младшей возрастной категории власти намерены разрешить с апреля. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет ориентировочно с апреля", - заявил он в интервью украинской службе Би-би-си, опубликованном во вторник.

По его словам, пока рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей с пяти лет еще не было, "то есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали". В то же время он заверил, что опыт стран, где таких детей уже начали прививать, показывает безопасность процесса. "Благодаря прививкам от коронавируса предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний, предупреждают вспышки в организованных коллективах", - аргументировал санврач.

Кузин напомнил, что на Украине разрешена вакцинация населения с 12 лет. "Уже вакцинировали около 140 тыс. детей от 12 до 18 лет. Частота неблагоприятных случаев после иммунизации [среди] детей не больше, чем среди взрослых. То есть ничего необычного не зарегистрировано", - подчеркнул он. При этом Кузин рекомендовал прививать прежде всего детей, имеющих сопутствующие заболевания, например, онкологические, астму, сердечно-сосудистые, пояснив, что течение коронавируса у такого ребенка может быть тяжелым. Кроме того, добавил он, вакцинация детей важна с точки зрения посещения ими больших коллективов.

Главный санитарный врач Украины заверил, что страна обеспечена вакцинами от коронавируса в достаточном количестве даже с учетом того, что пока непривитыми остаются более половины населения государства. "Вакцины хватит. Мы можем сказать это ясно. Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках [глобального] механизма Covax). Такого количества должно хватить, чтобы довакцинировать вообще непривитых людей и сделать бустер", - утверждает Кузин. Он также отметил, что считает реальным для Украины достичь к концу 2022 года показателя в 60% привитого населения.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля 2021 года. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину американской фирмы Moderna и препарат от компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.