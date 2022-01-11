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Протесты в Казахстане
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Москалькова сообщила о большом числе обращений россиян в связи с ситуацией в Казахстане

Как отметила уполномоченный по правам человека, удалось своевременно вывезти большинство российских граждан

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на горячую линию ее аппарата поступило большое число звонков от россиян в связи с беспорядками в Казахстане.

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"В первые же минуты событий в Казахстане наша горячая линия буквально переполнилась звонками", - сказала она журналистам во вторник, отвечая на вопрос ТАСС об обращениях от россиян, находящихся в Казахстане.

"Очень важно, что во взаимодействии с Министерством иностранных дел, которое работало буквально круглосуточно, очень четко, слаженно, удалось своевременно вывезти большинство российских граждан. Никто из наших [граждан] не пострадал. По крайней мере тех людей, которые обращались непосредственно в мой адрес", - добавила она.

Также Москалькова сообщила, что сразу же была налажена связь с уполномоченным по правам человека в Казахстане Эльвирой Азимовой. "Очень важно было здесь, что наши коммуникации с уполномоченным по правам человека в Казахстане работают и дают положительный результат", - отметила она.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи". В течение последних дней самолетами ВТА вывезены из Казахстана на территорию России более 1,7 тыс. граждан РФ и других государств.

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КазахстанРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПротесты в Казахстане
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