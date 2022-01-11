На Ямале заболеваемость ковидом снизилась вдвое в новогодние праздники

ТАСС, 11 января. Уровень заболеваемости коронавирусом среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) снизился в новогодние праздники, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона во вторник. Число заразившихся уменьшилось более чем в два раза - до 38 человек в сутки.

31 декабря 2021 года на Ямале было зафиксировано 82 новых случая заражения ковидом, 11 января 2022 года - 38 новых случаев.

"По данным Роспотребнадзора, уменьшился темп прироста новых случаев до 0,61. Сейчас ситуация стабилизирована, заболеваемость снизилась, также снизилась потребность в госпитализации, койки переведены в резерв", - сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что сейчас в регионе развернуто более 270 коек, госпитализировано 190 человек. Случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса на Ямале не зафиксировано.

При этом в округе продолжается активная вакцинация населения: привились свыше 250 тыс. человек, ревакцинировались - более 43,5 тыс. Коллективный иммунитет составляет более 63%. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.