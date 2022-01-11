Синоптики предупредили о гололеде и 20-градусных морозах в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Гололед, ветер с порывами до 18 м/с и понижение температуры воздуха до 21 градуса мороза прогнозируют в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По прогнозу Волгоградского ЦГМС 12-14 января возможны небольшие и умеренные осадки: снег, мокрый снег, снег с дождем, гололед, изморозь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах туман, метель. 12 января возможно усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с; 13 - 14 января в отдельных северных районах Волгоградской области ожидается понижение температуры воздуха до 21 градуса мороза", - говорится в сообщении.