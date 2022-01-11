Тамбовская область получит свыше 1 млрд рублей на капремонт школ до 2023 года

ТАМБОВ, 11 января. /ТАСС/. Тамбовская область в ближайшие два года получит более 1 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ. В 2021 году в регионе планируется привести в порядок 14 школ, в следующем - еще семь, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"В ближайшие два года на ремонт школ Тамбовская область получит из федерального бюджета 1,15 млрд рублей: 825 млн в текущем году и 329 млн рублей в следующем", - говорится в сообщении.

Всего в рамках федеральной программы "Развитие образования" планируется привести в порядок не менее 20 учебных заведений. "В 2022 году будет отремонтировано 14 школ, в 2023 году - еще семь. Две школы области ждет масштабный ремонт, который продлится около двух лет", - приводит пресс-служба слова врио главы администрации области Максима Егорова.

Ожидается, что за ходом и качеством ремонта будут следить эксперты и общественники. Кроме того, учащиеся, родители и учителя смогут поучаствовать в обсуждении дизайн-проекта ремонтируемых школ и внести свои предложения по оформлению и организации образовательного пространства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет, согласно которой планируется привести в порядок более 7,2 тыс. школьных зданий. На эти цели в ближайшие два года кабмин направит 92 млрд рублей.