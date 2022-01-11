Свердловский губернатор в третий раз привился от коронавирусной инфекции

"Думаю, не только медики и эпидемиологи сейчас должны быть готовыми к изменениям. Наше здоровье во многом - в наших же руках. Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, пока не поздно. Я сегодня снова поставил прививку от коронавируса. Уже в третий раз", - написал глава региона во вторник в своем аккаунте в Instagram.

Куйвашев отметил, что в Свердловской области еще не было зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом, но ситуация может в любой момент поменяться. "Мы договорились нарастить объемы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию "Вектора", чтобы там следили, нет ли у нас "омикрона", - отметил губернатор.

В Свердловской области 11 января зарегистрировали 368 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 203 126. В области до 20 января отменили систему QR-кодов в торгово-развлекательных центрах и магазинах в них, в кафе и ресторанах - до 15 января.