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Свердловский губернатор в третий раз привился от коронавирусной инфекции

По словам Евгения Куйвашева, омикрон-штамм не выявлен в регионе, но ситуация может поменяться в любой момент

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в третий раз привился от новой коронавирусной инфекции.

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"Думаю, не только медики и эпидемиологи сейчас должны быть готовыми к изменениям. Наше здоровье во многом - в наших же руках. Вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, пока не поздно. Я сегодня снова поставил прививку от коронавируса. Уже в третий раз", - написал глава региона во вторник в своем аккаунте в Instagram.

Куйвашев отметил, что в Свердловской области еще не было зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом, но ситуация может в любой момент поменяться. "Мы договорились нарастить объемы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10% тестов в сутки в новосибирскую лабораторию "Вектора", чтобы там следили, нет ли у нас "омикрона", - отметил губернатор.

В Свердловской области 11 января зарегистрировали 368 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 203 126. В области до 20 января отменили систему QR-кодов в торгово-развлекательных центрах и магазинах в них, в кафе и ресторанах - до 15 января.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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