В Пятигорске воссоздадут исторический Лермонтовский квартал

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Лермонтовский квартал воссоздадут и благоустроят в центральной части Пятигорска. Он объединит улицы, на которых расположены дома писателя Михаила Лермонтова, композитора Александра Алябьева, генерала Петра Верзилина, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске будет воссоздан и благоустроен исторический Лермонтовский квартал. Речь идет о территории в центральной части города - в границах улиц Карла Маркса, Буачидзе и Соборной. Здесь расположены домик Лермонтова, дом композитора Алябьева, дом генерала П.С. Верзилина, дом В.П. Уманова (с флигелем и кухней), усадьба В.И. Чилаева (с конюшней и хозпостройками), а также здание школы №8 и бывшей детской коммуны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы запланированы в рамках первого этапа благоустройства центра города. Задача - возродить и сохранить облик "старого Пятигорска". Так, пешеходные тротуары на всей территории квартала будут выполнены из природного камня, как это сделано на участке вдоль Лермонтовского музея. Здесь появятся торшерное освещение, классическое озеленение, бордюры из машукского камня.

"Работать здесь надо очень осторожно и в полном взаимодействии с музеем М.Ю. Лермонтова и краеведческим музеем", - подчеркнул глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в Пятигорске ведутся работы по проектированию благоустройства (реконструкции) курортно-исторической части города. Проект стал возможен благодаря реализации Комплексного плана развития городов-курортов КМВ, утвержденного премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В программу включили благоустройство 41 улицы, а также реконструкцию значимых для города мест - таких как площадь перед Железнодорожным вокзалом, скверы Кирова и Анджиевского, площадь Верхнего рынка, фонтан "Деды" и сквер возле него, бульвар Гагарина. В планах также строительство новых фонтанных групп, благоустроенных детских территорий, замена уличного освещения, тротуарного покрытия.

В Пятигорске Лермонтов (1814-1841) бывал неоднократно, именно в этом городе у подножия горы Машук произошла дуэль, в которой он погиб.