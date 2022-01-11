Глава Минприроды исполнил желание мальчика из Татарстана посетить Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов исполнил мечту 15-летнего Дамира Кмулина из Татарстана посетить Санкт-Петербург в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Вместе с министром мальчик во вторник побывал на экскурсии в музее Арктики и Антарктики.

"Мечты детей должны сбываться. Дамир очень хотел побывать в Санкт-Петербурге, посетить соборы, музеи, где рассказывается великая история нашей страны. Надеюсь, что и музей Арктики и Антарктики Дамиру понравился", - сказал министр на экскурсии.

Дамир посетил Петербург вместе с мамой. Они побывали в Исаакиевском соборе, на крейсере "Аврора", увидели Ростральные колонны. Гости посетили с экскурсиями Эрмитаж, музей Суворова, Военно-морской музей и другие достопримечательности Петербурга. Глава Минприроды также подарил семье Дамира билеты в Мариинский театр на оперу "Ночь перед Рождеством" и книгу о Петербурге.

Мама мальчика рассказала, что Дамир пять лет мечтал побывать в Петербурге.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.