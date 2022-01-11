Эксперт: День заповедников РФ нужно сделать госпраздником для поднятия престижа ООПТ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Придание статуса государственного праздника Дню заповедников и национальных парков РФ - 11 января - позволит привлечь внимание и повысить популярность особо охраняемых природных территорий (ООПТ). При этом заповедникам и национальным паркам в РФ необходима комплексная стратегия, которая позволит повысить престиж территорий и привлечь молодых специалистов. Такое мнение высказали во вторник участники круглого стола "Повышение узнаваемости и престижа заповедной системы в год 105-летнего юбилея" в Общественной палате (ОП) РФ.

"Праздником данный день [11 января 1917 года - создание первого заповедника] называем только мы с вами, и он не является государственным праздником. Он не является официальной датой, которую признали бы в государстве и в обществе - это как раз говорит о том, что есть недостаток внимания к заповедной системе, и он огромнейший. <...> Может быть, в 105-летие заповедной системы попробуем это сделать совместными усилиями. Пусть в конце концов 11 января станет официальным Днем заповедной системы - это как раз и будет, на мой взгляд, официальным признанием существующей системы ООПТ", - сказала директор "Заповедников Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

Она также отметила, что необходимо разработать и провести массовую кампанию, которая позволит как привлечь внимание к заповедникам и национальным паркам, так и скоординироваться им в своей работе. Кроме того, Бакирова считает, что необходимо привлекать к сотрудничеству вузы, выпускающие специалистов в области сохранения и использования природных ресурсов, для проведения мероприятий в заповедниках. Она добавила, что это позволит повысить популярность "заповедных профессий" и профориентацию молодежи.

Аналогичное мнение о необходимости комплексного подхода к повышению престижа и узнаваемости заповедной системы высказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина. Она считает, что необходимо определить, какую информацию необходимо рассказывать целевой аудитории. "Нам нужно понять, какую информацию мы хотим донести до каждой целевой аудитории. Самое главное, мне кажется, чтобы каждый сотрудник заповедной системы понимал, для чего нам это нужно", - пояснила она.

В 2022 году празднуется 105-летие заповедной системы. 11 января 1917 года был создан первый заповедник - Баргузинский заповедник на Байкале. Этот день считается днем рождения российской заповедной системы.