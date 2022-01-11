СМИ: большинство школ в Кундузе закрылись из-за ущерба от военных действий

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Большая часть школ в провинции Кундуз, расположенной на севере Афганистана, закрылась из-за ущерба, причиненного военными действиями. Об этом сообщило во вторник издание Afghanistan Times со ссылкой на местного чиновника в сфере образования.

По данным газеты, здания учебных заведений пострадали "из-за бомбардировок, многие из них использовались в качестве военных постов".

Утверждается, что в этой связи около 30 тыс. детей оказались лишены возможности посещать школу.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.