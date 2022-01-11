Le Monde: Дом карикатуры французских СМИ откроют в Париже

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение об открытии в Париже Дома газетных и журнальных иллюстраций, в котором будут собраны наиболее яркие образцы карикатуры из печатных СМИ. Об этом сообщила во вторник газета Le Monde.

Само решение об открытии соответствующего учреждения глава государства принял еще в 2020 году. Во время обращения по случаю годовщины теракта в редакции сатирического издания Charlie Hebdo Макрон пообещал, что новое национальное учреждение "станет местом встреч, обучения и выражения мнений". По информации Le Monde, Министерство культуры Франции в сентябре 2021 года выделило €2 млн для финансирования проекта.

Помимо Парижа на открытие дома карикатур претендовали и другие города: Страсбург, Лимож, Бордо. Однако власти Бордо сами отозвали заявку от участия в конкурсе после муниципальных выборов 2020 года и смены главы администрации, посчитав Лимож более достойным кандидатом. Эта позиция подкреплялась и тем, что недалеко от него в коммуне Сен-Жюс-ле-Мартель с 1982 года проводится Международная выставка карикатур и сатирических иллюстраций в СМИ.

Официально о своем решении французский лидер должен объявить во вторник вечером. Источник в Елисейском дворце сообщил Le Monde, что предпочтение было отдано французской столице, поскольку именно здесь были совершены несколько терактов, связанных с карикатурами в прессе, и это стало бы хорошим сигналом, что власти готовы защищать представителей этой творческой профессии. Кроме того, в отличие от других городов, в Париже не требовалось строить здание с нуля: под соответствующие цели городская администрация готова выделить бесплатно бывшую школу в VI округе.

7 января 2015 года радикальные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo и убили 12 человек из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В конце сентября 2020 года мужчина с ножом напал на прохожих возле здания, где раньше располагалась редакция газеты, ранив двух человек. Свои действия нападавший объяснил в полиции тем, что был рассержен на Charlie Hebdo из-за тех самых карикатур и не знал, что вся редакция переехала в другое место, которое держится в секрете и находится под усиленной охраной полиции. 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин к северо-западу от Парижа радикальный исламист убил учителя истории Самюэля Пати из-за того, что тот показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока, посвященного свободе слова.