Sky: Джонсону грозит расследование из-за вечеринки на Даунинг-стрит во время карантина

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон рискует стать фигурантом полицейского расследования из-за вечеринки, которая могла состояться в мае прошлого года в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10. Как сообщил во вторник телеканал Sky News , в Скотленд-Ярде подтвердили, что изучают информацию о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками премьерской канцелярии.

"Полицейское управление Лондона в курсе широко растиражированных сообщений о предполагаемом нарушении правил, направленных на защиту общественного здоровья, которое могло иметь место на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года, и находится на связи с секретариатом кабинета министров", - сообщили Sky News в Скотленд-Ярде.

В понедельник вечером телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Получателям письма предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. По данным британских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого премьер-министра и его супругу, хотя подобные собрания были тогда строго запрещены.

На тот момент жители страны имели возможность встречаться на улице не более чем с одним человеком, если он не проживал с ними под одной крышей. За нарушение правил полагался штраф в размере £60 (около 6 тыс. рублей по текущему курсу), а в случаях, когда дело доходило до суда, нарушителям приходилось выплачивать на порядок большие суммы. Как заявил газете The Daily Telegraph британский юрист и профессор правоведения Университета Лондона Адам Уогнер, хотя премьеру едва ли грозит штраф, в теории ему можно было бы предъявить обвинения в "пособничестве в совершении правонарушения", так как подобная вечеринка едва ли могла состояться без его одобрения.

Череда скандалов

Еще в конце прошлого года стало известно, что в премьерской резиденции несколько раз проходили вечеринки для сотрудников, когда в стране действовали те или иные коронавирусные ограничения. В ходе разгоревшегося по этому поводу скандала должность покинула пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон, а сам премьер, которого оппозиция призывала подать в отставку, распорядился провести внутреннюю проверку. Как подтвердил во вторник представитель главы кабмина, она будет включать в себя и изучение попавшей в СМИ информации о майской вечеринке. Полиция Лондона ранее отказалась проводить расследование в связи с рождественской вечеринкой, состоявшейся на Даунинг-стрит в декабре 2020 года, аргументировав это решение тем, что правоохранительные органы не расследуют давние нарушения санитарных правил.

Как свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения, из-за череды скандалов вокруг нарушавших коронавирусные ограничения членов кабмина британцы стали меньше доверять Джонсону и правящей Консервативной партии. Главное обвинение в адрес правительства состоит в том, что его члены якобы считали для себя необязательным соблюдать правила, которым должны были подчиняться остальные британцы, лишая себя общения с родными и близкими.