Школу и детский сад построят на Ямале с помощью инфраструктурных облигаций

ТАСС, 11 января. Строительство школы и детского сада в новом микрорайоне в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа профинансируют с помощью инфраструктурных облигаций. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ во вторник.

"Размер инфраструктурного займа составит 2,4 млрд рублей. Школа на 400 мест и детский сад на 240 мест будут достроены и сданы в эксплуатацию до конца 2024 года", - отмечается в сообщении.

Школа и детский сад будут возведены в рамках комплексной застройки микрорайона №17, где планируется построить более 50 тыс. кв. м жилья. Первый дом предполагается ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. По мнению замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина, строительство социальной инфраструктуры в новом жилом комплексе на Ямале создаст дополнительные условия для развития потенциала города Губкинский и повышения качества жизни его жителей.

"Механизм инфраструктурных облигаций позволяет объединить возможности ДОМ.РФ, региональных властей и застройщика, направить их на возведение крупного жилого массива. Важно, что льготное финансирование от ДОМ.РФ существенно улучшает экономику проектов, повышает доступность необходимой инфраструктуры и удобство для населения жилищных проектов", - считает директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в новый микрорайон переедет почти тысяча семей. "Использование инфраструктурных облигаций позволит на льготных условиях построить в микрорайоне современные школу и детский сад" - добавил он.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.