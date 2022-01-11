РПЦ: ситуация с пандемией вынуждает решать вопросы раскола в православии дистанционно

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Непростая эпидемиологическая ситуация в мире вынуждает решать вопросы, связанные с глобальным расколом в православии, дистанционно, хотя подобные формы связи не могут заменить в полной мере личного общения иерархов и священнослужителей. Такое мнение высказал ТАСС замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, говоря о перспективах урегулирования межправославного кризиса.

"Пандемия действительно обернулась серьезным ограничением возможностей межправославного общения. Однако и онлайн-формат все больше используется в наших контактах", - сказал Балашов, отметив, что при использовании современных средств коммуникации смогли поделиться своими взглядами на нынешний кризис в православном мире многие видные зарубежные участники международных богословских форумов, которые прошли в прошлом году в Москве и в Киеве.

"Имею в виду конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения", которую в сентябре организовала синодальная библейско-богословская комиссия, и проведенную Киевской духовной академией в ноябре конференцию "Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения", - уточнил священнослужитель.

Он также добавил, что, по его мнению, "личного общения иерархов и богословов дистанционные формы связи никогда в полной мере заменить не смогут".

В связи с признанием Константинопольским патриархатом раскольнической структуры на Украине, РПЦ и некоторые другие поместные церкви неоднократно призывали к созыву Всеправославного собора или совещания по украинскому вопросу. Константинопольский патриарх Варфоломей отказался инициировать подобные встречи в соборном формате, однако в феврале 2020 года, по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, в Аммане все же состоялось совещание делегаций шести поместных православных церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия. В ОВЦС ранее сообщили, что в связи с пандемией проведения новой межправославной встречи пока не планируется. Поместные церкви в подавляющем большинстве не признают канонического статуса "новой церкви" Украины.