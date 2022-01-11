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Пандемия COVID-19

В восьми ростовских школах ввели карантинные меры из-за распространения коронавируса

На дистанционный формат обучения перевели школы Ростова-на-Дону, Волгодонского и Белокалитвинского районов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. В восьми ростовских школах 12 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

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"Есть 12 закрытых классов в восьми школах. Это Ростов-на-Дону, Волгодонской, Белокалитвинский районы, где учащиеся пока находятся на дистанционном обучении. Это те случаи, когда в конце года были зарегистрированы заносы в классы коронавирусной инфекции", - сказал Ковалев.

Глава регионального управления Роспотребнадзора добавил, что полностью закрытых школ и детских садов из-за коронавируса в области на данный момент нет.

Ростовская область занимает седьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 197 474, выздоровели 179 608 человек, умерли 9 817. Коэффициент распространения инфекции - 0,76. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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