Менее 1% объектов потребительской сферы Кубани нарушают ковидные ограничения

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. объектов потребительской сферы проверили в Краснодарском крае в период новогодних каникул из них менее 1% работали с нарушением запрета кальянов и были открыты вопреки запрету после 23:00, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"За новогодние праздники на Кубани проверили более 1,3 тыс. объектов потребсферы на соблюдение коронавирусных ограничений. Рейдовые мероприятия по поручению губернатора Вениамина Кондратьева провели в Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период новогодних праздников работу по выявлению и пресечению нарушений временных запретов и требований режима "Повышенная готовность", а также фактов незаконной продажи алкогольной продукции вели в круглосуточном режиме. Возбудили 10 административных дел за оказание услуг по использованию кальянов и за работу предприятий общепита после 23:00.

Также отмечается, что в преддверии праздников краевые власти усилили контроль за продажей пиротехнических изделий на территории региона. Во время рейдовых мероприятий выявили восемь нарушений, изъяли 18 720 единиц продукции на сумму свыше 450 тыс. рублей.

"Кроме того, по данным департамента потребсферы, составили 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за торговлю в непредусмотренных местах и нарушение правил благоустройства", - отметили в пресс-службе.