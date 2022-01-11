Более 1,4 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в 2021 году

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Около трети прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры в Московской области в 2021 году признаны практически здоровыми, всего в прошлом году медосмотры прошли 1,4 млн человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В 2021 году в Московской области диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли свыше 1,4 млн жителей. Из них 31% были признаны практически здоровыми, 15% имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у 54% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры можно в будние дни и по субботам. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться по телефону 122.

"На эффективность лечения влияет своевременная диагностика. Регулярные медицинские обследования позволяют вовремя распознать различные заболевания. В частности, в минувшем году у прошедших диспансеризацию и профосмотры впервые выявили более 91 тыс. заболеваний - это те болезни, о которых пациенты не знали. В том числе более 2,3 тыс. случаев онкологии. Все они были направлены на лечение", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.