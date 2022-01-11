Мишустин заявил, что важно быть готовыми к любому развитию событий с ковидом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что ситуация с распространением коронавируса в мире стремительно ухудшается из-за омикрон-штамма, и призвал быть готовыми к любому развитию событий.

"Детально обсудим сегодня, как идет борьба с коронавирусом. Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы", - сказал он во вторник на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

Как отметил глава кабмина РФ, это происходит прежде всего из-за распространения нового штамма коронавируса. "Важно быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркнул он.

Премьер заметил, что после новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Мишустин добавил, что это необходимо учитывать.

"Набор мер противодействия инфекции остается прежним. Значимую роль играет своевременное тестирование", - продолжил он. Глава кабмина пояснил, что ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В 2022 году надо поддерживать высокий охват россиян тестированием на ковид, распорядился он.

По словам премьер-министра, вакцинация остается самым надежным способом борьбы с коронавирусом. "В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса, есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку, если пришло время, то и повторно", - сказал Мишустин.

"Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции", - подчеркнул он. Глава кабмина напомнил, что последствия коронавируса могут быть очень серьезными, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

"Только специалисты могут оценить ущерб, который вирус нанес здоровью. Поэтому с 1 июля началась программа углубленной диспансеризации перенесших ковид. На ее проведение в текущем году предусмотрено 8 млрд рублей", - продолжил Мишустин.

Он добавил, что углубленная диспансеризация и реабилитация входят в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую правительство утвердило в конце декабря. "Министерству здравоохранения совместно с региональными властями поручено провести информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после ковида. Только врач может, назначив определенные исследования, выявить последствия болезни. Лучше не затягивать и обратиться в поликлинику, чтобы восстановить здоровье", - резюмировал премьер.