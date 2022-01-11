В нацпарке "Угра" в Калужской области откроют первый маршрут с аудиогидом

КАЛУГА, 11 января. /ТАСС/. Посетители национального парка "Угра" в Калужской области смогут пройти по первому экскурсионному маршруту, оборудованному аудиогидом. Планируется, что нововведение появится в 2022 году на экотропе "Чертово городище", где произрастает реликтовый светящийся мох, рассказали ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Посетители самой популярной тропы "Чертово городище" в 2022 году смогут получить персональное экскурсионное обслуживание с помощью аудиогида в любое время и вне зависимости от загруженности наших сотрудников", - сказали в пресс-службе нацпарка.

Внедрение системы аудиоэкскурсий станет первым мультимедийным проектом нацпарка. Планируется создание виртуальных туров и детских квестов с дополненной реальностью, отметили в пресс-службе.

Аудиоэкскурсию посвятят преданиям, истории и достопримечательностям "Чертова городища" - ботанического участка нацпарка недалеко от города Козельска, на котором отмечено 230 видов высших сосудистых растений. В небольших пещерах можно увидеть реликтовый мох, способный светиться изумрудно-зеленым цветом, преломляя солнечные лучи. Одной из достопримечательностей также являются "Чертовы пальцы" - камень с воронкообразными углублениями правильной формы. По мнению археологов, в древности камень имел культовое значение.

Национальный парк "Угра" создан в 1997 году для сохранения целостности природных и природно-исторических ландшафтов, уникальных и эталонных природных комплексов и объектов растительного и животного мира. Дипломом ЮНЕСКО в 2002 году территории присвоили статус биосферного резервата.