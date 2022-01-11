Собянин: значительный рост заболеваемости ковидом в Москве ожидается в течение 7-10 дней

"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости", - сказал Собянин.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Количество заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве быстро увеличивается, в течение 7-10 дней в столице ожидается значительный рост заболеваемости. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой инфекцией.

Собянин отметил, что Москва может столкнуться с более критической ситуацией с коронавирусом, чем в предыдущие волны заболеваемости.

"Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости. Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию события", - сказал Собянин.

Он заявил, что в связи со значительным числом заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в Москве необходимо мобилизовать дополнительный коечный фонд и систему здравоохранения в целом, а также усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, призывать население вакцинироваться от коронавируса. "Все эти меры стандартные, отработанные, но, тем не менее, в сегодняшней ситуации они приобретают новые значения", - добавил Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что критического роста заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдалось во время новогодних праздников, госпитализации были на уровне 600-750 человек в сутки.

"Праздничные дни в Москве прошли более-менее спокойно, все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Критического роста заболеваемости (коронавирусом - прим. ТАСС) не наблюдалось. Госпитализации шли в рамках 600-750 человек в сутки, что для Москвы означает такой невысокий уровень", - сказал Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 060 459 случаев заражения, из них 4 635 за последние сутки. Выздоровели 1 893 867 человек, умерли 37 533. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 396 598 человек, коллективный иммунитет составляет 69,88%.