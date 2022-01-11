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Пандемия COVID-19
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Мишустин поручил поддерживать готовность системы здравоохранения к борьбе с ковидом

Премьер-министр заявил, что все рекомендации санитарных врачей в регионах РФ должны соблюдаться, а Роспотребнадзору надо это контролировать

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения в условиях распространения ковида, следить за запасом лекарств.

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"Конечно, нужно и дальше поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств, медицинских изделий", - поручил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер также попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову доложить об эпидемиологической ситуации в регионах с учетом прошедших праздников, а также предоставить статистику по распространению омикрон-штамма.

Затем, комментируя этот доклад, Мишустин отметил, что все рекомендации санитарных врачей в регионах РФ должны соблюдаться, а Роспотребнадзору надо это контролировать. "Контролируйте, пожалуйста, чтобы в субъектах РФ соблюдались все рекомендации санитарных врачей. Это, конечно, вопрос здоровья наших людей", - сказал он Поповой.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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