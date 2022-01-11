В РПЦ отметили активные действия противников Варфоломея в Элладской и Кипрской церквях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Священнослужители Элладской и Кипрской православных церквей, не принявшие действия Константинопольского патриарха Варфоломея и своих предстоятелей по признанию украинского раскола, активно выступают в защиту канонического церковного строя, и это "не единичные, разрозненные голоса". Об этом заявил ТАСС заместитель главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.

В Элладской (Греческой) и Кипрской церквях для обсуждения данного вопроса были созваны собрания иерархов: на заседании кипрского Синода в ноябре 2020 г. большинство архиереев (10 против семи) "не стали возражать" против действий их предстоятеля Хризостома, а элладский Синод иерархов в 2019 году после жаркой дискуссии вообще не довел дело до голосования - соборное решение подписал лично архиепископ Элладский Иероним.

"Московский патриархат сохраняет общение с теми иерархами и клириками Кипрской и Элладской церквей, которые не признали провозглашенной Константинопольским патриархом "легализации" украинского раскола. Мы видим, что они не молчат, а активно выступают в защиту канонического церковного строя", - сказал протоиерей Николай Балашов, комментируя нынешние действия духовенства и верующих, выступивших против признания ПЦУ.

Говоря о координации усилий Русской церкви с этими представителями Элладской и Кипрской церквей, он заметил, что на русском языке выпущены книги митрополитов Киккского Никифора и Пирейского Серафима, а также протопресвитера Анастасия Гоцопулоса, которые поддерживают каноническую Церковь на Украине и действия Московского патриархата. "И, поверьте, это не единичные, разрозненные голоса", - добавил Балашов.

В прошлом году книга кипрского митрополита Никифора (Киккотиса) "Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам", посвященная церковному расколу на Украине, была отмечена дипломом российского конкурса "Просвещение через книгу". Издание вышло в русском переводе, подготовленном ОВЦС. Митрополит Никифор возложил ответственность за разделение в православном мире по украинскому вопросу лично на патриарха Варфоломея и признал частичную утрату понимания соборности в грекоязычных церквях.