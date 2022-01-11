У посольства РФ в Латвии нет сведений о задержании подозреваемых в шпионаже лиц

РИГА, 11 января. /ТАСС/. Посольство России в Латвии заявило во вторник, что не располагает информацией о задержании в этой республике лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы.

"Обратили внимание на появившиеся в латвийской прессе сообщения об имевшем место задержании спецслужбами Латвии неких лиц, якобы подозреваемых в шпионаже в пользу России, - говорится в заявлении диппредставительства. - Какой-либо официальной информации на этот счет в посольство пока не поступало. Проясняем ситуацию по линии консульской службы дипмиссии на предмет наличия российских граждан среди задержанных".