Sotheby's выставит на торги в Лондоне картину Магритта за $60 млн

ЛОНДОН, 11 января. /ТАСС/. Картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967) "Империя света" (L'empire des lumières) будет выставлена на торги за более чем $60 млн. Об этом сообщил во вторник аукционный дом Sotheby's, который предложит эту работу на торгах произведениями современного искусства 2 марта в Лондоне.

Написанный в 1961 году пейзаж в аукционном доме назвали "одной из самых желанных работ современного искусства, находящихся в частных руках". На картине изображена вилла в сумерках: в доме уже включили свет, а перед самим зданием зажгли фонарь, что контрастирует со светлым небом с белыми облаками.

Магритт создал эту картину, являющуюся одной из нескольких вариаций, написанных в рамках начатой в 1948 году серии "Империя света", для баронессы Анн-Мари Крове, дочери бельгийского коллекционера произведений в стиле сюрреализма Пьера Крове. С тех пор работа находилась в частной коллекции этой семьи.

С 2009 по 2020 год полотно можно было увидеть в Музее Магритта в Брюсселе, которому оно было предоставлено в аренду. Помимо бельгийской столицы, картина также выставлялась в Париже, Вене, Милане, Сеуле, Эдинбурге и Сан-Франциско.

Другие работы из этой серии входят в коллекции музеев Венеции, Нью-Йорка, Хьюстона и Брюсселя.