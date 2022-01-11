Попова: число случаев заражения штаммом "омикрон" в РФ за праздники выросло втрое

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам Поповой, в целом заболеваемость ковидом в РФ снизилась на 19,4% за первую неделю 2022 года. "По итогам первой недели этого года в стране зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19, показатель составляет 76,33 на 100 тыс. населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной недели прошедшего года", - сказала она.

В 35 регионах заболеваемость ковидом превышает среднероссийский уровень. Случаи заражения "омикроном" зафиксированы в 13 регионах, сообщила Попова. Она отметила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным.

Охват тестированием на ковид в России в первую неделю 2022 года оказался ниже нормативного, сказала глава Роспотребнадзора. "По итогам первой недели 2022 года среднесуточный охват тестированием [на коронавирус] составил 239 на 100 тыс. населения, это меньше заданной планки, это также повлияло на учет выявленных, зарегистрированных случаев заболевания", - сказала она.