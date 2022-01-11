Впадающую в Финский залив реку Коваши расчистят в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Расчистка реки Коваши, впадающей в Финский залив, начнется весной этого года в Ленинградской области. Специалисты расчистят более 14 км русла, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации по расчистке русла реки Коваши, расположенной на территории Ломоносовского района. Работы начнутся весной 2022 года. Общая протяженность предусмотренных проектом работ составит порядка 14,3 км. Всего будет изъято более 87 тыс. м3 донных отложений", - говорится в сообщении.

Расчистка необходима для улучшения общего экологического состояния реки. Работы пройдут в несколько этапов. На первом этапе планируется расчистить порядка 9 км русла.

Специалисты будут применять многофункциональный земснаряд для расчистки реки. Он будет перекачивать донные отложения в геотубы для последующего обезвоживания.

В пресс-службе отметили, что в Ленинградской области продолжаются работы по расчистке водных объектов в рамках нацпроекта "Экология". До конца года планируется завершить расчистку от донных отложений озер Белое, Черное и Карпина пруда в Гатчине.

Река Коваши образуется при слиянии рек Черной и Лопухинки в Ломоносовском районе области. Она относится к бассейну Балтийского моря и впадает в Копорскую губу - залив в южной части Финского залива. Река протекает через город Сосновый Бор, где расположена Ленинградская АЭС.