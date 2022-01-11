В Ялте открыли тропы к древнему храму и роще деревьев, сохранившейся со времен динозавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Новые тропы стали доступны для туристов в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Среди них маршрут в горы, проложенный известным физиком-ядерщиком Игорем Курчатовым, тропы до руин средневекового храма и до рощи реликтовых секвойядендронов, сообщается во вторник на туристическом портале Республики Крым.

"На Южном берегу Крыма станет больше официальных мест для терренкура. Для любителей прогулок на природе открываются семь новых маршрутов. По многочисленным просьбам туристов и с учетом ландшафтных и экологических особенностей территорий, открываем тропы на территории государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной", - говорится в сообщении.

Самый длинный маршрут - пятикилометровая тропа "Иограф" - проходит по одноименному хребту и делит Ялтинский горный амфитеатр на две части. С древнейших времен здесь проходила дорога от побережья к предгорьям Крымских гор, а в конце XIX века тропу обустроили за счет ялтинского земства. В верхней части маршрута, внутри естественной карстовой пещеры расположен археологический памятник - средневековый христианский храм. Самая короткая прогулка займет всего полчаса: гости заповедника могут пройти к дереву-великану - сосне Палласа, которая считается крупнейшим экземпляром своего вида в Крыму.

Также открывается маршрут на вершину горы Ай-Никола, проложенный в 1950-х годах советским ученым - академиком Курчатовым. "Тропа проходит через реликтовые рощи средиземноморского типа: здесь вам встретятся можжевельник высокий, земляничник мелкоплодный, а также земляничник Ены, возраст которого превышает 1 300 лет. Со смотровых площадок открывается вид на Черное море и храм святого архистратига Михаила", - отмечается в публикации.

Кроме того, туристы смогут прогуляться через вековой сосновый бор к роднику Сиготур, пройти к расположенному на склонах Ай-Петри Бирюзовому озеру, в котором цвет воды кажется разным в зависимости от освещения и угла зрения, осмотреть ущелье Уч-Кош. Также проложен двухчасовой маршрут к роднику Бабу-Корыто и небольшому пруду с рощей североамериканских секвойядендронов.

Перед началом прогулки посетителям необходимо оформить пропуск на сайте ФГБУ "Заповедный Крым".

Туризм в Крыму

По итогам 2021 года, Крым в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.

Правительство РФ 30 ноября 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым". Согласно распоряжению, организация осуществляет охрану государственных природных заповедников Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также государственных природных заказников федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, развития туризма и проведения научных исследований.