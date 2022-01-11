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Пандемия COVID-19

Попова рассказала о заразности "омикрона"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Человек с омикрон-штаммом может распространять коронавирус на вторые сутки после заражения, хотя симптомы заболевания проявятся на третий-пятый день. Об этом заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С учетом того что инкубационный период у "омикрона" короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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