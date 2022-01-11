Фельдшерско-акушерские пункты откроют до конца года в четырех селах Липецкой области

ЛИПЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Четыре сельских фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики откроют в Липецкой области в текущем году. Такие планы озвучил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В новом году возведут четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики", - сказал Артамонов. Он пояснил, что речь идет о селах Долгое, Ратчино, Косыревка, Воронец и Синдякино, а также о деревне Ивановка.

Как ожидается, подрядчики, контракты с которыми уже заключены, не только построят медицинские учреждения, но и благоустроят прилегающие к ним территории. "Все учреждения, построенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, обязательно адаптируют для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья - это позволит жителям сел и деревень получать качественную медицинскую помощь рядом с домом", - заметил Артамонов.

Он вновь подчеркнул, что доступность врачебной помощи для каждого жителя региона является одной из приоритетных задач для областных властей. "Медицина в селе должна быть не только доступной, но и качественной, на постоянном контроле находится лекарственное обеспечение, проводится техническое переоснащение и модернизация больниц и поликлиник", - заключил Артамонов.