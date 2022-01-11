{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон"

Это подтвердило российско-итальянское исследование, проведенное совместно Центром Гамалеи и институтом Спалланцани

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон", сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало, в том числе, российско-итальянское исследование, совместно Центра Гамалеи и института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 "омикрон", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
В ОНК рассчитывают, что новый глава СИЗО "Лефортово" решит проблему с сервисом ФСИН-письмо
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников также надеется, что при новом руководстве в СИЗО заработает полноценный магазин
Читать полностью