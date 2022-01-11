Мурашко: ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ревакцинация "Спутником Лайт" помогает защититься от штамма "омикрон", сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало, в том числе, российско-итальянское исследование, совместно Центра Гамалеи и института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 "омикрон", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.