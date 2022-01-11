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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции

Завозные случаи регистрируются из 25 стран, рассказала глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Турция являются лидерами по числу случаев завоза омикрон-штамма коронавируса в Россию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран. Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, которые по собственной воле уехали в самые горячие точки планеты", — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

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ТурцияОАЭВеликобританияРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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