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ОАЭ рассчитывают, что 50 тыс. туристов из Эмиратов посетят Россию в 2022 году

Как отметил посол Мухаммед Ахмед аль-Джабер, ОАЭ показывали "наибольший прирост турпотока среди стран Персидского залива"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер выразил надежду на то, что поток туристов из Эмиратов в Россию вырастет до 50 тыс. человек в 2022 году.

Как отметил дипломат, ОАЭ показывали "наибольший прирост турпотока среди стран Персидского залива". Так, "в 2018 году Россия приняла всего 2 407 туристов из ОАЭ, а в 2019-м их было уже более 23 тысяч", сказал он в интервью ТАСС. В 2021 году посол сообщил агентству, что в первом квартале 2021 года Россию посетили 1 031 граждан ОАЭ и эта цифра продолжала расти.

"Конечно, в связи с пандемией коронавируса поток этот значительно сократился, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что уровень в 50 тыс. мы достигнем в 2022 году, если эпидемиологическая обстановка в наших странах будет благоприятной".

Ранее он сообщал, что граждане ОАЭ любят посещать Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Грозный.

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