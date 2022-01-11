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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности продлили в Вологодской области до конца февраля

В регионе выявили выявили 100 841 случай заражения инфекцией

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до конца февраля, сообщил во вторник губернатор региона Олег Кувшинников.

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"Поручаю продлить режим повышенной готовности до 28 февраля включительно и сохранить все действующие ограничения. Кроме того, в очередной раз прошу вологжан соблюдать все меры профилактики и при первых же признаках инфекции сразу обращаться к врачам", - сказал глава региона на заседании регионального оперштаба.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 100 841 случай заражения инфекцией. Выздоровели 92 929 человек, умерли 3 054 человека.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия COVID-19
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