Режим повышенной готовности продлили в Вологодской области до конца февраля

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до конца февраля, сообщил во вторник губернатор региона Олег Кувшинников.

"Поручаю продлить режим повышенной готовности до 28 февраля включительно и сохранить все действующие ограничения. Кроме того, в очередной раз прошу вологжан соблюдать все меры профилактики и при первых же признаках инфекции сразу обращаться к врачам", - сказал глава региона на заседании регионального оперштаба.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 100 841 случай заражения инфекцией. Выздоровели 92 929 человек, умерли 3 054 человека.