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Мурашко: нельзя утверждать, что течение ковида при заражении "омикроном" менее тяжелое

Министр здравоохранения сообщил, что в новой версии методических рекомендаций по лечению и профилактике ковида были учтены лекарственные препараты, которые эффективны против нового штамма

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Утверждение, что течение новой коронавирусной инфекции при заражении штаммом "омикрон" менее тяжелое, чем при заражении дельта-штаммом, неверно. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены. Конечно же, непривитые пациенты среди них составляют большинство", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Мурашко добавил, что в новой версии методических рекомендаций по лечению и профилактике ковида были учтены лекарственные препараты, которые эффективны против нового штамма. "Хочу отметить, что нам необходимо в том числе сегодня оценить эффективность действия лекарственных препаратов и вакцин", - заключил он.

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