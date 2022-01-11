Мишустин обратил внимание регионов на необходимость увеличить тестирование на ковид

"Президент [РФ Владимир Путин] поручил увеличить тестирование граждан на коронавирус в целом. К сожалению, не везде уровень диагностики достаточный", - сказал председатель правительства во вторник на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Для примера глава кабинета министров привел Костромскую область, где за первую неделю 2022 года уровень тестирования составил около 117 тестов на 100 тыс. человек. "Должен быть не ниже 300 на 100 тыс.", - подчеркнул премьер-министр. Мишустин поручил губернатору Костромской области Сергею Ситникову представить доклад о ситуации с распространением коронавируса в регионе и о мерах, которые предпринимаются для увеличения тестирования, наращивания темпов вакцинации.

Главе Татарстана Рустаму Минниханову председатель правительства посоветовал "продолжать делать все необходимое, чтобы снизить распространение инфекции". "Обратите внимание на расширение тестирования, тестирование очень важно для того, чтобы выявление показывало реальную картину [с заболеваемостью]", - рекомендовал глава кабинета министров.

Мишустин пообещал в ближайшее время отдельно обсудить с регионами борьбу с ковидом. "Продолжайте, пожалуйста, держать противодействие коронавирусу под личным контролем. Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом, для этого специально соберемся", - заверил он, обратившись к губернаторам.

По словам главы кабмина, нужно учесть все угрозы, которые несет новый омикрон-штамм, уже пришедший в Россию.